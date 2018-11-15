وفد, أمني, مصري, يصل, غزة, اليوم, الخميس,

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قدمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من الرينة قام بالتجارة...
قامت السيدة داسي بيري، مديرة القسم "أ" للمدارس فوق الابتدائية، في وزارة التربية...
حذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، في اجتماع سكرتارية اللجنة...
التقى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية...
اعتقلت الشرطة عصر اليوم الخميس 5 شبان خلال مظاهرة ضد تخطيط اقامة مدينة طنطور على...
احيى اهالي الجولان اليوم الخميس ذكرى «الإضراب الكبير» الذي نفذه أهالي الجولان...
جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي باسم البلديه...
17,000 طالبا موهوبا يتعلّمون في جهاز التّربية ، %80 منهم يستفيدون من خلال يوم اثراء...
تحقق شرطة ام الفحم في ملابسات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة اعدادية في مدينة ام الفحم...
عقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل بين رئيس مجلس الرينة المحلي السيد جميل أنور بصول...