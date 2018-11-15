وفد, أمني, مصري, يصل, غزة, اليوم, الخميس,

من المتوقّع وصول وفد أمني مصري، اليوم الخميس، لقطاع غزة، لاستئناف مباحثات التهدئة مع الاحتلال.

ويضمّ الوفد مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق.ووصل القطاع أمس الأربعاء، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيمي ماكغولدريك، على رأس وفدٍ، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالًا، لبحث التهدئة.