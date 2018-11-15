مايا, دياب, بفستان, احمر, مثير, فى, جلسة, تصوير, جديدة,

خضعت النجمة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور اللبناني شربل بو منصور، وتألقت بفستان مثير باللون الأحمر.

وقد اعتمدت مايا في الصور على فستان مثير من اللون الأحمر، مع شعر أصفر وقصير يناسبان إلى حد كبير لون بشرتها “البرونزى”، حيث تمكنت بهذه الجلسة أن تجذب الآلاف من محبيها ومعجبيها.وكانت مايا دياب أعادت غناء أغنية “الهضبة” عمرو دياب “يا نور العين”، مع المغني العالمي مساري، ومغنى الراب الأمريكي فرنش مونتانا بتوزيع جديد.