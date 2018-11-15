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من هي الابراج الاكثر حظاً في عام 2019 ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حمل عام 2019 الحظ لخمسة أبراج، ستختبر عاماً ممتازاً. سيبدل اذا العام الجديد حياة بعض الأبراج، فهل انت من المحظوظين؟



العذراء

العذراء هو البرج الاكثر حظاً في عام 2019 والفضل كله يعود الى كوكب زحل. العام الجديد سيكون غير متوقعاً وإستثنائياً، ورغم انه سيكون هناك بعض المعاناة ولكن النتائج ستكون إيجابية جداً. العذراء سيضع الحب اولاً خلال العام الجديد وسيستمتع بحياة مرضية. الكاريزما الخاصة به ستصبح واضحة للاخرين الذين فشلوا في رؤيتها سابقاً. مع بداية شهر أيلول قدرة العذراء على زيادة مدخوله المادي سترتفع بشكل كبير. كل شيء يتعلق بالحياة العاطفية سيكون مثالياً سواء في الحب أو في الزواج أو حتى في إتخاذ قرار الزواج. في حال كان العذراء يعرف كيف يتواصل بدبلوماسية وبهدوء فان غالبية المشاكل يمكن تفاديها. اكثر الاشهر رومانسية للعذراء هي شباط وتشرين الثاني، اما الاشهر التي لن تكون مثالية فهي اذار وآب.


الثور


سيكون الثور محظوظاً للغاية في العام الجديد وفي كل المجالات. شباط وكانون الثاني والنصف الاول من آذار فترة مثالية ستشهد على النجاحات الشخصية والمهنية، والمادية. صحيح ان الحياة العاطفية لن تصل الى ذروتها الا بحلول نيسان ولكنها حاضرة وموجودة طوال العام والرغبة بالتناغم والهدوء ستجعل العلاقة افضل طوال اشهر السنة.


شهر أيلول مميز جداً لانه سيكون الشهر الاكثر سعادة في العام كله. الاشهر الثامنية الاولى ستكون حافلة بالرضا وستشهد على علاقات عمل جديدة وتحالفات ستعود على الثور بالفائدة. على الصعيد المادي العام الجديد سيكون كريماً جداً مع الثور وبالتالي هناك فرص عديدة للنمو ولزيادة المدخول.


السرطان


سيستمتع السرطان بحياة عائلية هادئة جداً في عام 2019ـ ويكون أيلول الفترة التي يخرج فيها بافضل الافكار. ستجعل حركة الكواكب حتى الذين عادة يعانون من مشاكل في التواصل من الذين ينتمون الى برج السرطان خبراء في التفاوض والاقناع ما سيمكنهم من تحقيق مكاسب كبيرة لانفسهم.


هناك امكانية كبيرة لان يلتقي السرطان باشخاص جدد ويقوم خلال مراحل لاحقة من العام من تكوين علاقات شراكة معهم.


خلال الفترة الاخيرة من العام سيقرر بانه حان الوقت للقيام بتغييرات في حياته المهنية وقرراه سيكون صائباً. على الصعيد العاطفي الاشهر الاكثر ررمانسية هي حزيران وتموز وتشرين الثاني.


العقرب


يستفيد العقرب من دعم كوكبي أورانوس وزحل. الحياة المهنية للعقرب في العام الجديد ستصل الى مراحل غير مسبوقة من النجاح. زحل سيجلب الكثير من الطاقة، الافكار الجديد، والحب لتعلم المزيد، بينما اورانوس سيكون الاساس المتين الذي يساعد من اجل المضي قدماً.


عام جدي من دون شك فيه الكثير من التفكير والمنطق والصبر، ولكن هذه الامور لها قيمتها لان العقرب سيقرر بالاستناد عليها ما عليه فعله على المدى البعيد. اذا هو عام مثالي مهنياً وكذلك على الصعيد العاطفي حيث سيختبر البرج هذا بعض التجارب الممتعة والمنعشة. خلال الفترة الاولى من العام سيكون للعقرب فرص عديدة من اجل الربح.


القوس


سيجد القوس الحظ حليفه في حياته المهنية فكوكب المشتري سيكون في بيت القوس حتى عام 2020 وهذا ما سيجعله يوسع آفاقه. هناك فرصة للسفر ولتكوين معارف ستوفرّ للقوس فرصة جديدة تحفزه عقلياً ما يعيد اليه حبّه للتطور والمضي قدماً بعد ان كان قد فقد تلك الشرارة بسبب الاعوام الفائتة التي لم تحمل سوى الحظ السيء.


عام سيكون فيه النجاح، والرخاء، أي أن القوس سيتمكن من كسب المزيد من المال وبالتالي حل مشاكله العديدة. على الصعيد العاطفي الفترة بين نيسان وحزيران هامة جداً للقوس.


ايار سيكون رومانسياً بشكل كبير وذلك لان فينوس كوكب الحب سيكون في بيت القوس اما الشمس فستجلي الطاقة وبالتالي فترة مثالية عاطفياً.


القوس سيجد نفسه امام الكثير من الفرص وسيتمكن من إظهار مواهبه امام الجهات المسؤولة عنه، وافكاره المبدعة ستجلب له الاعتراف والشهرة، انه عام مثالي مهنياً للقوس..




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