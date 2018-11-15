رونالدو, وصديقته, ينفقان, 35, ألف, دولار, في, 15, دقيقة, فقط,

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حسمت واندا إيكاردي، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، مستقبل...
أسفرت قرعة دور الربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي جرت اليوم...
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال "الميركاتو الشتوي" بلاعب قوي،...
حجز برشلونة حامل اللقب مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما...
بعد سنوات من الإشاعات، ومئات التقارير والتكهنات بشأن سبب إبعاده عن تشلسي، خرج...
بات لاعب ريال مدريد السابق، الخيار الأول لبرشلونة، الذي يدرس إمكانية التعاقد مع...
يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مزاولة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، آخرها...
ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ميلان الإيطالي وافق على إعارة نجمه الأرجنتيني...
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لفريقه يوفنتوس في نهائي كأس...
قررت مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأميركية تكريم أسطورة الملاكمة العالمية محمد...