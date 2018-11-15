المغرب, يطلق, أسرع, قطار, في, أفريقيا, بحضور, ماكرون,

من المنتظر أن يشهد المغرب، عشية الخميس، إطلاق أسرع قطار في أفريقيا، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن ماكرون سيحل الخميس بالمغرب للمشاركة في تدشين قطار "تي جي في"، الذي أطلق عليه اسم "البُراق".وقالت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية إن القطار سينطلق من مدينة طنجة في اتجاه الرباط، وعلى متنه العاهل المغربي والرئيس الفرنسي. كما ستكون هناك رحلة ثانية مماثلة مخصصة للضيوف وكبار الشخصيات المدعوة لحضور حفل التدشين.وبدأ المغرب قبل سنوات بناء السكك الحديدية الخاصة بمشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة المطلة على أوروبا عبر مضيق جبل طارق.وينتظر أن يقطع القطار المسافة بين المدينتين، التي تصل إلى 350 كيلومترا، في فترة لا تزيد عن ساعتين وعشر دقائق، فيما تبلغ المدة خلال الوقت الحالي أربع ساعات و45 دقيقة.وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قد أجرى قبل أشهر، جولة جوية فقط للخط السككي من أجل تتبع أشغال المشروع.وقال إن القطار سيكون "الأسرع في قارة أفريقيا"، مضيفا أنه "يجسد المشروع رمزا للعلاقة الثنائية الفرنسية المغربية".