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خلال الاسبوع الأخير - اكثر من 5400 مخالفة سير منها 1000 مخالفة تتعلق بالتحدث بالهاتف اثناء السياقة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور يعمل بإستمرار لتطبيق القانون للحد من المخالفات التي تهدد الحياة وتؤدي الى حوادث الطرق، ويركز نشاطه على الطرقات الدامية وفق الدروسات القائمة وتحليل كمية حوادث الطرق المتزايدة بها، بهدف الحد من عدد الضحايا والمصابين على الطرقات وتعزيز الأمان على الطرقات وردع مرتكبي المخالفات من خلال الأنشطة الميدانية العلنية والسرية*

 
من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال الأسبوع الفائت تم تحرير أكثر من 5,400 مخالفة مرورية، غالبيتها الساحقة ضد الجرائم التي تهدد الحياة والقيادة المتهورة على الطرق الخطرة والدامية.
 
🔹 من خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط نحو 1,000 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بشكل مناف للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1,000 شيقيل و 8 نقاط في حقهم.
 
🔹تم إلغاء 21 رخصة قيادة لفترة 30 يوم إثر إرتكابهم مخالفات خطرة.
 
🔹 كما وتم تحييد نحو 26 سيارة وحُظر استعمالها لمدة 30 يومًا بسبب ارتكاب السائقين مخالفات خطيرة .
 
🔹 تم تسجيل حوالي اكثر من 600 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق وغيرها من المخالفات.
 
🔹كما وتم من خلال تفعيل وسائل تكنولوجية لتطبيق القانون، تسجيل 250 مخالفة مرورية، بواسطة كميرات الستيلز والكميرات التكتيكية، التي تم نشرها في عشرات الشوارع في كافة أرجاء الدولة.
 
🔹 قيادة السيارة بسرعة فائقة والتي لا تتناسب مع ظروف الطريق تزيد من خطر وقوع حوادث الطرق

وتزيد بشكل ملموس تفاقم شدة الإصابة في حادث الطرق" - هذا ما ذكر في الشرطة.

تم رصد وضبط اكثر من 640 سائق قادوا سياراتهم بسرعة فائقة عن ما يسمح به القانون. 




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