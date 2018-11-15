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فيديو - أكبر كوفية بمساحة 1400 متر مربع في الخليل



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فيديو - أكبر كوفية بمساحة 1400 متر مربع في الخليل




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