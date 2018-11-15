عرض, أكبر, كوفية, بمساحة, 1400, متر, مربع, في, الخليل,

احتفت مديرية التربية والتعليم العالي جنوب الخليل، امس الاربعاء، بيوم الكوفية وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي نظمتها المديرية على مدار أسبوع الاستقلال والوفاء، وذلك بعرض كوفية بلغت مساحتها 1400 متر مربع بواقع 1800 كوفية تم جمعها مع بعضها البعض على أرض مدرسة ذكور الشهيد ياسر عرفات .

وحضر الفعالية: مدير التربية والتعليم العالي خالد ابو شرار، ومساعد محافظ الخليل رفيق الجعبري، ورئيس بلدية دورا أحمد سهلوب، واعضاء المجلس البلدي، ومدير عام شرطة الخليل العقيد أحمد ابو الرب، وممثلو حركة فتح في جنوب الخليل، مديرو ومديرات المؤسسات المدنية والعسكرية، وممثلو مجلس اولياء الامور الموحد في المنطقة، واسرة التربية والتعليم ورؤساء اقسام المديرية، والفرق الكشفية، ووجهاء المنطقة والمجتمع المحلي.