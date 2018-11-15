ليبرمان, يقدم, استقالته, رسميًا, لنتنياهو,

قدّم وزير الجيش أفيغدور ليبرمان صباح اليوم استقالته من منصبه رسميا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل مشاوراته مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي سعيا لإيجاد مخرج من الأزمة الائتلافية الناجمة عن استقالة ليبرمان.وكانت كتلة البيت اليهودي البرلمانية أيدت بالإجماع القرار بالمطالبة بإسناد حقيبة الجيش اليها. وخولت رئيسها الوزير نفتالي بينت صلاحية اجراء المفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص.وأوضحت بعد جلسة خاصة عقدتها مساء أمس انها قررت التمسك بمطلبها تولي حقيبة الجيش رغبة منها في تغيير السياسة الأمنية وإعادة زمام المبادرة وقوة الردع لدولة إسرائيل.