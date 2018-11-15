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ضبط اسلحة وذخيرة في الصفة الغربية واعتقال مشتبه



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" ليلة أمس شرطيون سريون بالتعاون مع أفراد من الجيش بنشاط ميداني مبادر به  لتفتيش بيت في كفر لاقف في منطقة الصفة .


أثناء التفتيش تم ضبط بندقية صيد وكمية ذخيرة كبيرة.

هذا وتم إلقاء القبض على مشتبه من سكان القرية فاحيل الى التحقيق.




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