ضبط, اسلحة, وذخيرة, في, الصفة, الغربية, واعتقال, مشتبه,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" ليلة أمس شرطيون سريون بالتعاون مع أفراد من الجيش بنشاط ميداني مبادر به لتفتيش بيت في كفر لاقف في منطقة الصفة .

أثناء التفتيش تم ضبط بندقية صيد وكمية ذخيرة كبيرة.هذا وتم إلقاء القبض على مشتبه من سكان القرية فاحيل الى التحقيق.