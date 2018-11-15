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وفاة لاعب لبناني بصاعقة خلال تمرين لفريقه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في حادثة غريبة، توفي أمس الأربعاء، لاعب كرة قدم لبناني خلال تدريبات فريقه، إثر إصابته بصاعقة رعدية.



 وأعلن نادي الاجتماعي طرابلس اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك،  أن لاعبه علي عثمان صاحب الـ17 عامًا، فارق الحياة على الفور في المران، متأثرًا بالصاعقة.


 وكان عثمان قد خاض مع فريقه منذ أيام مواجهة الأهلي صيدا، بالجولة الثامنة بالدوري اللبناني للدرجة الثانية، والتي خسرها الاجتماعي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بحسب موقع "جول" الرياضي.


الاجتماعي طرابلس يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حيث خسر ثلاث مباريات، وفاز في ثلاثة لقاءات أخرى، وتعادل في اثنتين.




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