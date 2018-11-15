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احتفالات وتوزيع حلوى في غزة ابتهاجًا باستقالة ليبرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



" هزيمة ، وليست مجرّد استقالة"  هكذا رأي غزيّون استقالة وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، والتي جاءت بعد يوم من التوصّل لاتفاق ينهي التصعيد الأخير، لذلك؛ ابتهجوا في شوارع القطاع مساء الأربعاء، موزّعين الحلوى. 



ورفع المشاركون في مسيرة بمخيم الشاطئ غرب غزة، أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها "رحل ليبرمان، وبقيَ هنية"، و"سقط نتنياهو وبقيت المقاومة"، وأحرقوا صورًا لليبرمان، فيما كان آخرون يوزعون الحلوى. 




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