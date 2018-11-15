تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-18 17:01:52 روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة |  2019-01-18 16:58:20 وفاة طفل من النقب واصابة شقيقه بصورة خطيرة جراء استنشاقهما الغاز المنبعث من سخان المياه‎ |  2019-01-18 15:07:07 واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين |  2019-01-18 12:55:16 تخليص عالقة جراء حادث طرق قرب كفار ادوميم وحالتها خطيرة |  2019-01-18 12:50:55 النقب - حصان يهاجم رضيعاً ويتسبب بإصابته |  2019-01-18 11:57:37 بمشاركة والدها - وقفة تأبينة لروح المرحومة الطالبة أية مصاروة قرب مقر البرلمان في ولاية فيكتوريا الاسترالية |  2019-01-18 11:15:57 فيديو - النصراوي مؤنس دبور يوقع رسميا في اشبيلية الاسباني وادارة الفريق تقدمه للصحافة : حلمي تحقق |  2019-01-18 10:46:38 وسائل الاعلام الاسترالية تنشر صورة الشاب المشتبه بضلوعه بجريمة قتل الطالبة أية مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-18 10:06:37 وسط غضب شديد - عائلة صفوري في طرعان تقرر هدم بيتها بنسفها غدا بعد فشل التوصل لاتفاق مع الحكومة |  2019-01-18 09:55:27 علماء يحذرون من خطر قاتل تنقله الإيصالات! |  2019-01-18 09:54:09 برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك |  2019-01-18 09:52:42 حرقت زوجها حيا .. والسبب "كلمة سر" الهاتف |  2019-01-18 09:36:36 خضر حمد عيسى من البعينة نجيدات في ذمة الله |  2019-01-18 09:16:17 سعيد مصاروة والد الطالبة اية من باقة :لم اتوقع في يوم من الأيام ان اتي لاستراليا لأرى جثة ابنتي |  2019-01-18 08:30:52 أدوية الحساسية قد تكون سببًا بإضعاف الذاكرة طويلة الأمد |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فستان عروس سورية على أنقاض بيت في غزة.. ما قصته؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لخصت قصة شاب فلسطيني من غزة وخطيبته السورية أسفارا كاملة من الوجع العربي، الذي يتربع الفلسطينيون والسوريون على قمته، حيث تلاحقهم قصص الموت والدمار أينما حلوا، وفي أي ظرف كانوا.



فقد قصفت قوات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الشاب "فادي الغزالي" في حي الشيخ رضوان بغزة وأحالته إلى خراب وركام، قبل أيام قليلة من زفاف الشاب على خطيبته السورية، التي انتظرها عدة سنوات حتى استطاع إحضارها من إدلب (خان شيخون).

وانتشر خبر الشاب الغزاوي وعروسه السورية بوصفه تجسيدا لمأساة شعبين يصران على العيش.

هذه المعاني كثفتها صور البيت المدمر ومن حوله ركام الحي، ولقطة فستان العرس الأبيض فوق الأنقاض، ما جعل الكثيرين يجزمون أن غزة ليست إلا انعكاسا لسوريا، وسوريا ليست سوى نسخة عن غزة، عندما يتعلق الأمر بالقصف و"توزيع" الموت على الجميع.

وقد ظهر الشاب الغزاوي وأمه متأثرين للغاية بما حدث، لاسيما حين تساءلت أمه بلوعة عن "الذنب" الذي اقترفته عروس ابنها لتفاجئ بالغارات والموت، وهي التي فرت منهما في سوريا.

يقول فادي إنه تعرف على خطيبته عبر وسائل التواصل"، معقبا: "كانت تعاني من ويلات الحرب التي تشهدها بلدتها خان شيخون السورية، كثيرا ما شاهدت أشياء لا يستطيع العقل البشري تخيلها، كانت تحكي عن جثث القتلى الملقاة على قارعة الطريق وكيف كانت رائحة الموت تزكم أنفها أينما وطأت قدماها".


ولاحقا قام "فادي" بطلب يد الشابة السورية من والديها فقبلا، ولكن العقبة الكبرى والأشبه بالمستحيل كانت إحضار هذه الشابة من سوريا، وإدخالها إلى قطاع غزة الذي يمثل جزيرة محاصرة من مختلف الجهات.


ومطلع الأسبوع الماضي، اقترب المستحيل من حدود الممكن، واستطاعت عروس فادي أن تدخل إلى قطاع غزة وتزور منزل الزوجية المنتظر في عمارة غربي القطاع اسمها للمفارقة "بناية الرحمة"، لكن قرار الاحتلال الإسرائيلي كان كقرار بشار الأسد تماما، الحديد والنار في وجه كل من يعترض أو يطلب استنشاق هواء الحرية.


يقول فادي: "كنا في انتظار يوم ميلادي لنكون الزوجين الأسعد على الإطلاق، ولكن خلال الـ24 ساعة الماضية تمزق الحلم تماما وذهب أدراج الرياح، تهدم جانب العقار تماما، وتقوضت أسقف وجدران العش الصغير، وحطمت النوافذ فضلا عن تمزق الفستان تماما، القصف دمر حلم أوشك على التحقيق".


الأموال التي جمعها فادي لتغطية تكاليف الزواج تبخرت أيضا، وتم تأخير موعد الزفاف إلى أجل غير مسمى حتى يعيد الشاب ترميم الشقة وشراء ما تحطم من مسلتزمات.


تعلم فادي وعروسه السورية الدرس، تعلماه بقسوة بالغة، وترسخت لديهما قناعة أن هوية أعداء الحرية هي نفسها في أي مكان، وأن الطغاة حلفاء الغزاة حتى وإن بدوا يوما ما في هيئة أعداء.




كلمات متعلقة

فستان, عروس, سورية, على, أنقاض, بيت, في, غزة.., ما, قصته؟,

تابعونــا

روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى غزة 2019-01-18 | 17:01:52

حذرت وزارة الخارجية الروسية، مواطنيها من السفر إلى قطاع غزة "بسبب تدهور الأوضاع...

واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين واشنطن تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين 2019-01-18 | 15:07:07

أفادت صحيفة "جيروسلم بوست" ان الإدارة الامريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة...

إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما إسرائيل والهند تتفقان على دفع صفقات أمنية بينهما 2019-01-17 | 22:41:27

اتفقت إسرائيل والهند على دفع صفقات أمنية والتعاون الثنائي الى الامام خاصة في...

مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر 2019-01-17 | 13:58:46

لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، الأربعاء، جراء عاصفة ترابية شديدة ضربت عدة...

انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا 2019-01-17 | 12:23:58

هزت عدة انفجارات للغاز جامعة ليون في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر إعلامية...

السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها 2019-01-17 | 11:16:59

انتقدت افتتاحية صحيفة "اليوم" السعودية الحكومة الكندية، وقالت إنها وظّفت الخلاف...

ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا ارتفاع عدد قتلى الاعتداء الانتحاري في سوريا 2019-01-16 | 22:32:21

ارتفع الى ستة عشر عدد القتلى في منطقة منبج شمال شرق سوريا من جراء الاعتداء...

الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس 2019-01-16 | 13:13:55

أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة...

طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس 2019-01-16 | 11:17:29

ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية...

ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين 2019-01-16 | 10:47:23

أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله، أن بلاده لن تتراجع عن قرارها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قلنسوة مظاهرة رفع شعارات ضد الهدم 11 بيتا جريمة اهالي رفض عطاء جابر مجد الكروم عقد 4 سنوات مكابي حيفا اللاعب باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضيعمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع وفاة يسرى قهوجي جريس من فسوطة انتقلت الى رحمة الله حيفا تسكن ترابين عودة البلاد مصر تجسس سجن 15 عامااخلاء سكان حي القدس تسلاب مادة حمضية سامة انقاذ الشرطة بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل ميسم ابو القيعان الاعتداء شاب محمد النباري رئيس مجلس حورة حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس مدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي اصابة خطيرة لدغة افعى سامة شابة من القدس مستشفى زيف في صفد الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عاما
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com