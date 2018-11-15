تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |  2018-12-19 10:38:49 ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض |  2018-12-19 10:33:47 هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص |  2018-12-19 10:13:29 لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" |  2018-12-19 10:12:40 علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان |  2018-12-19 10:08:59 ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو |  2018-12-19 10:02:02 صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها |  2018-12-19 09:44:06 استقالة رئيس وزراء بلجيكا |  2018-12-19 09:17:59 الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم |  2018-12-19 09:13:31 استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع |  2018-12-19 08:40:10 وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية |  2018-12-19 08:33:05 ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع 76 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية 2018



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



امس الأربعاء (7 من تشرين الثاني 2018) أصابت سائقة تبلغ 25 عاما من العمر ولدا يبلغ 5 أعوام من العمر في قرية معاوية القريبة من أم الفحم  حيث أصيب الولد البالغ 5 أعوام من العمر بجروح بالغة ، وبعد ذلك تُوُفيَ من جراء جروحه في مستشفى هعيميك في العفولة. فكان الولد الذي قُتِل واحدا من عشرة أشخاص من المجتمع العربي قُتِلوا في الأسبوعين الأخيرين، حيث قُتِل 76 من بداية السنة. وبشكل إجمالي، قُتِل من بداية سنة 2018 265 شخصا في حوادث طرق، حيث قُتِل 28 منهم في الأسبوعين الأخيرين.   


معطيات الإصابات المركزية في المجتمع العربي من بداية السنة:

·         قُتِل عشرة أولاد (14-0) من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق. حيث قُتِل واحد منهم في الأسبوعين الأخيرين.

·         قُتِل 23 فتى/شابا (24-15) من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق. حيث قُتِل ثلاثة منهم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

·         قُتِل أربعة مسنين (65+) من المجتمع العربي في حوادث طرق من بداية السنة.

·         قُتِل 16 ماشيا من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق.

·         قُتِل 32 سائقا من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق. حيث كان عشرة منهم سائقين فتيانا/شبابا (بأعمار لا تتعدى 24 عاما).

·         كان 135 سائقا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة، حيث كان 37 منهم سائقين فتيانا/شبابا (بأعمار لا تتعدى 24 عاما).

·         قُتِل 11 راكبا للدراجات النارية من المجتمع العربي من بداية السنة.


·         قُتِل راكب دراجة هوائية واحد من المجتمع العربي من بداية السنة.




كلمات متعلقة

مصرع, 76, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, 2018,

تابعونــا

قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد 2018-12-19 | 11:21:13

صادقت الهيئة العامة للكنيست (الثلاثاء) بالقراءة الأولى على اقتراح قانون التأمين...

المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية 2018-12-19 | 11:30:38

توفي يوم امس الطفل الفلسطيني محمد وهبة امام احد المستشفيات في شمال لبنان بعد ان...

السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم 2018-12-19 | 11:09:47

مدرسة السّلام في سخنين تستضيف طلّاب اللّقب الثّاني "تكنولوجيا تربويّة" من كليّة...

هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص 2018-12-19 | 10:33:47

داهمت قوات كبيرة من الشرطة صباح اليوم الاربعاء حي البراغلة في مدينة ام الفحم...

صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها 2018-12-19 | 10:02:02

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، صباح اليوم الاربعاء، على معالجة حادث طرق ذاتي وقع في...

الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم 2018-12-19 | 09:17:59

يعود الاخصائيون الاجتماعيون الى العمل المنتظم اليوم بعد ان قرروا وقف اجراءاتهم...

وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 2018-12-19 | 08:40:10

أوعز وزير الزراعة أوري أريئيل إلى الجهات المعنية مساء امس بوقف استيراد الفواكه...

الطقس - منخفض جوي مصحوب بامطار الطقس - منخفض جوي مصحوب بامطار 2018-12-19 | 06:43:00

توقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بحيث...

مصرع الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية متأثرا بجراحه اثر اصابته باطلاق نار في محطة وقود بمجيدو مصرع الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية متأثرا بجراحه اثر اصابته باطلاق نار في محطة وقود بمجيدو 2018-12-19 | 06:15:36

توفي صباح اليوم في المستشفى الشاب حذيفة حريري (21 عاما) من سكان جلجولية , متأثرا...

اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو اصابات خطيرة باطلاق نار قرب مفرق مجيدو 2018-12-18 | 21:33:26

أسفر حادث اطلاق نار مساء اليوم الثلاثاء عن اصابة 6 اشخاص بينهم 5 بجراح وصفت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق سليم سويد اضرام النار حرق سيارة اطلاق نار القاء قنبلة مدخل سكرتير مجلس البقيعة الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق مسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة حرائق استنفار الاطفاء شمال قوات طواقم جو حار اشعة الشمس نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة عشرة جراحين ضمن قائمة افضل مستشفيات للمرة الثانية اختيار الطبيب ام الفحماي الفحم يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال اتهام حسين رحال من الزرازير بقتل شقيقته رنين بضربها على رأسها بشاكوش واضرام النار فيها قرب كفر مندا تبرئة 3 معلمين عرب الشمال منطقة تهمة الحصول شهادة جامعية مزيفه كزوره المحامي احمد مصالحة دبورية طوبا زنغرية حريق النار اشتعال اضرار اصابات دون اطفاء الشرطة تحققحفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 جوقة الشافعي حلمي مدرسة عكا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com