مصرع, 76, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, 2018,

امس الأربعاء (7 من تشرين الثاني 2018) أصابت سائقة تبلغ 25 عاما من العمر ولدا يبلغ 5 أعوام من العمر في قرية معاوية القريبة من أم الفحم حيث أصيب الولد البالغ 5 أعوام من العمر بجروح بالغة ، وبعد ذلك تُوُفيَ من جراء جروحه في مستشفى هعيميك في العفولة. فكان الولد الذي قُتِل واحدا من عشرة أشخاص من المجتمع العربي قُتِلوا في الأسبوعين الأخيرين، حيث قُتِل 76 من بداية السنة. وبشكل إجمالي، قُتِل من بداية سنة 2018 265 شخصا في حوادث طرق، حيث قُتِل 28 منهم في الأسبوعين الأخيرين.

معطيات الإصابات المركزية في المجتمع العربي من بداية السنة:· قُتِل عشرة أولاد (14-0) من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق. حيث قُتِل واحد منهم في الأسبوعين الأخيرين.· قُتِل 23 فتى/شابا (24-15) من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق. حيث قُتِل ثلاثة منهم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.· قُتِل أربعة مسنين (65+) من المجتمع العربي في حوادث طرق من بداية السنة.· قُتِل 16 ماشيا من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق.· قُتِل 32 سائقا من المجتمع العربي من بداية السنة في حوادث طرق. حيث كان عشرة منهم سائقين فتيانا/شبابا (بأعمار لا تتعدى 24 عاما).· كان 135 سائقا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة، حيث كان 37 منهم سائقين فتيانا/شبابا (بأعمار لا تتعدى 24 عاما).· قُتِل 11 راكبا للدراجات النارية من المجتمع العربي من بداية السنة.· قُتِل راكب دراجة هوائية واحد من المجتمع العربي من بداية السنة.