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اصابات منها خطيرة بحريق هائل في بيت شيمش
2018-11-15 08:24:23
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اصابات منها خطيرة بحريق هائل في بيت شيمش
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