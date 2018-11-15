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إصابة 19 شخصًا إثر حريق في عمارة سكنية ببيت شيمش



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في مدينة بيت شيمش أصيب صباح اليوم تسعة عشر شخصًا، بينهم طفلان وُصفت حالتهما ببالغة الخطورة، إثر حريق شب في عمارة سكنية. 



وقدم المسعفون والمساعدون الطبيون من نجمة داود الحمراء العلاج الأولي للمصابين من جراء استنشاق الدخان. وقد تم نقل جميعهم المصابين إلى مستشفيي أساف هاروفي وهداسا عين كارم.




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