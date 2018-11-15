أنقرة:, نرى, بأن, التحقيق, الدولي, في, مقتل, خاشقجي, أصبح, ضرورة,

أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة ترى بأن فتح تحقيق دولي في ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبح ضرورة.

وقال تشاووش أوغلو: "سنفعل كل ما يلزم من أجل توضيح ملابسات القتل. كل من أبدى رغبته في رؤية الدليل أطلعناه عليه".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام عن تقديم بلاده التسجيلات الصوتية الخاصة بقتل خاشقجي للسعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مضيفا أنه "لا داعي للمماطلة".وردا على سؤال حول مكان جثة خاشقجي قال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم السبت: "لا توجد بأيدينا أي وثيقة أو دليل بهذا الخصوص، لكن الأشخاص الموقوفين لدى السعودية الـ18 الذين قدموا إلى إسطنبول، ولا سيما الفريق المكون من 15 شخصا، يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة ومصير الجثة".