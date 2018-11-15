ترامب, يقيل, مسؤولة, اشتكت, زوجته, منها,

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قتل 168شخصا وأصيب أكثر من 580 آخرون فيما لايزال عشرون آخرون في عداد المفقودين، جراء...
قررت لجنة المراقة العليا التابعة للجيش الأمريكي، إدخال منظومة الدفاع...
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس...
أطلقت سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية...
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني...
توقفت وسائل التواصل الاجتماعي عن العمل في السودان وسط ترقب لاحتجاجات شعبية جديدة...
منحت جامعة لانكستر البريطانية اول دكتورة في القانون الدستوري في فلسطين سناء...
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موسكو ميخائيل بوغدانوف عن أن بلاده مستعدة لعقد...
تحطمت طائرة خاصة مساء الخميس، بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية...
توجت احتجاجات السترات الزرقاء جهودها الاحتجاجية بالحصول على زيادة في الرواتب...