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فوز لبنانية في مسابقة ملكة جمال كولومبيا 2018 – صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فازت الشابة الكولومبية من أصول لبنانية ​غابرييلا تافور نادر​ Gabriela Tafur Náder بلقب ملكة جمال كولومبيا لعام 2019.



غابرييلا إبنة الـ 23 درست المحاماة وتعمل في مجال عرض الازياء ويبلغ طولها 179 سنتم ومن هواياتها العزف على الكمان والبيانو.


ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتها بعد تتويجها ملكة وأرفقتها بتعليق جاء فيه:"ينتفخ قلبي بالسعادة ويديّ ترتجفان لتلقي هذا الشرف العظيم: لارتداء الوشاح على صدري والتاج على رأسي. يسعدني أن أواجه هذا التحدي الجديد كملكة كولومبيا، وأن أكون صوتًا لمناهضة العنف ضدّ المرأة". وشكرت المدربين والأصدقاء والأقرباء وأفراد أسرتها على دعمهم وثقتهم الدائمة.




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