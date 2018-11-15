يوم, النّظافة, في, مدرسة, البصلية, شفاعمرو‎,

قام طلاب مدرسة البصلية في شفاعمرو يوم الأربعاء 14.11.2018 ومن جميع الطبقات بالمشاركة في حملة تنظيفات داخل ردهات المدرسة وفي محيطها وحدائقها بإشراف مركزة التربية الاجتماعية المربية هدى شحادة، وذلك ايماناً منها بضرورة غرس قيم النظافة الشخصية والعامة وللمحافظة على بيئة مدرستنا وبلدنا نظيفة وجميلة وكمؤشر للرقي الحضاري وبأن النظافة ركن أساسي في تربية أولادنا "فالنظافة من الايمان".

وفي حديث مع مديرة المدرسة ياسمين خضر باركت جهود مركزة التربية الاجتماعية وجميع من ساهم في إنجاح الفعالية كما ذكرت أن طاقم المدرسة وجميع المربين والعاملين فيها وطلابها الأعزاء قاموا بالمشاركة الفعّالة وعمل الجميع يدا واحدة، مما يدل على مدى الوعي الاجتماعي للمساهمة في تجسيد القيم التربوية، مما جعله يوماً ناجحاً مثمراً بدت المدرسة فيه بكامل أناقتها ورونقها.