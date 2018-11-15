تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-07 19:22:20 لاعب برشلونة خارج الكامب نو بقرار من فالفيردي |  2019-01-07 19:20:11 ضبط أسلحة غير قانونية في منطقة النقب |  2019-01-07 19:14:02 مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة |  2019-01-07 17:30:25 تمديد أمر حظر النشر في قضية مقتل المرحومة يارا ايوب في قرية الجش |  2019-01-07 17:27:48 اللد: الشرطة تضبط بنادق كارلو بدائية الصنع اثناء تفتيش في فناء منزل |  2019-01-07 15:47:29 ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة في البيت الابيض |  2019-01-07 16:00:05 نتنياهو يجمّد أموال المنحة القطرية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة |  2019-01-07 16:00:32 مزاعو البطوف قلقون على محاصيلهم الزراعية في حال استمرار تساقط الامطار بغزارة وسط برودة الجو |  2019-01-07 14:50:57 ملكة جمال الجزائر 2019 تثير الجدل في مواقع التواصل |  2019-01-07 14:50:44 في مصر.. مواطن يغتصب توأميه ويقتل إحداهن والسبب مريب! |  2019-01-07 14:27:54 البدء بتقديم علاج الاسنان مجانا للاطفال حتى سن ال 18 |  2019-01-07 14:21:25 لجنة الكنيست تناقش بشكل مستعجل قانون المتدربين في المحاماة |  2019-01-07 14:07:59 سوريا ستحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم خلال 2019 |  2019-01-07 14:07:26 هيئة مسيرات العودة: اغلاق معبر رفح سينذر بتفجر أوضاع غزة |  2019-01-07 14:06:46 أبو مرزوق: القادم أسوء |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طريقة بسيطة لعلاج الألم المزمن أسفل الظهر في 40 دقيقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل باحثون إلى أن ملايين الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر يمكن أن يشعروا بالارتياح بعد خضوع أدمغتهم لشكل من أشكال التحفيز الكهربائي.



واختبر الباحثون هذه الطريقة على 20 مريضا يعانون من الأوجاع المؤلمة والمزمنة.


وزعم الفريق أن جميع المرضى الذين تعرضوا لجلسة علاج واحدة لمدة 40 دقيقة فقط، قد تخلصوا بشكل واضح من معاناتهم.


ويقول الباحثون إن العلاج يمكن أن يكون بديلا رخيصا لتقليل استخدام المواد الأفيونية مثل المورفين، الذي يمكن أن يكون له آثار جانبية شديدة.


وعادة ما ينظر الأطباء إلى المنطقة المحيطة بالألم مثل العمود الفقري للبحث عن علاج، لكن عددا من الباحثين رأوا أن الألم المزمن أسفل الظهر، هو أكثر تعقيدا، حيث أنه يتضمن اتصالا بخلايا الدماغ.


وأظهرت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن يعانون من تذبذبات عصبية غير طبيعية أو موجات دماغية.


وأراد الباحثون في هذه الدراسة في جامعة نورث كارولينا، أن ينظروا إلى نوع من نشاط الدماغ يسمى تذبذبات ألفا (alpha oscillations)، وهذا النشاط يهيمن على الدماغ عندما يكون مستقرا، مثل أحلام اليقظة أو عندما نركز أثناء مشاهدة الألعاب الرياضية.


وأظهرت الأبحاث السابقة أن الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة لديهم نقص في تذبذبات ألفا في جزء من الدماغ يدعى القشرة الحسية الجسدية، الموجودة في منتصف الدماغ.


وأراد الباحثون، من خلال الدراسة الحديثة بقيادة الدكتور فلافيو فروهليتش، أن يروا ما إذا كان النشاط في هذا الجزء من الدماغ سيقلل من الألم.


وخضع 20 مريضا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 عاما، ممن يعانون من الآلام المزمنة أسفل الظهر، إلى جلستين منفصلتين مدة كل منهما 40 دقيقة على مدى ثلاثة أسابيع.


واختبر الباحثون العلاج الجديد الذي يسمى بالتحفيز المتعاقب الحالي عبر الجمجمة (TACS)، الذي يستهدف منطقة القشرة الحسية الجسدية وتعزيز موجات الدماغ، ثم استخدموا في جلسة أخرى دواء وهميا لم يستهدف منطقة الدماغ المحددة.


ووجد الباحثون أن العلاج بالتحفيز المتعاقب الحالي عبر الجمجمة قد ساهم في تعزيز إيقاعات الدماغ الطبيعية في تلك المنطقة، والحد بشكل كبير من الأعراض المرتبطة بالألم المزمن أسفل الظهر.


وقال الدكتور فروهليتش: "لقد نشرنا العديد من الأوراق البحثية المعنية بالتحفيز الدماغي على مدى سنوات عدة، ولكن هذه المرة الأولى التي نقوم فيها بدراسة الألم المزمن، كما أن هذه المرة الوحيدة التي تصطف فيها جميع عناصر الدراسة الثلاثية بشكل مثالي.. لقد استهدفنا بنجاح منطقة معينة من الدماغ، وقمنا بتعزيز أو استعادة نشاط تلك المنطقة، وقد ربطنا ذلك التحسن بانخفاض ملحوظ في الأعراض".


وتقدم النتائج أملا جديدا للأشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من الألم المزمن، في إيجاد علاجات فعالة، خاصة وأن التحسن قد حدث عقب جلسة واحدة فقط.




كلمات متعلقة

طريقة, بسيطة, لعلاج, الألم, المزمن, أسفل, الظهر, في, 40, دقيقة,

تابعونــا

أخطر ما يسببه الجلوس الطويل أخطر ما يسببه الجلوس الطويل 2019-01-07 | 16:00:18

يعتبر الجلوس من أمراض العصر، وهو يبدأ من الجلوس على مائدة الإفطار في المنزل...

لماذا يولد الذكور أكثر من الإناث؟ لماذا يولد الذكور أكثر من الإناث؟ 2019-01-07 | 14:50:12

يولد في بريطانيا سنويا ذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحال في الصين والهند وغيرها من...

كيف ستغير التكنولوجيا حياتك في 2019؟ كيف ستغير التكنولوجيا حياتك في 2019؟ 2019-01-07 | 13:18:58

من الهواتف القابلة للطي إلى التتبع الصحي الإلكتروني للشركات، من المنتظر أن يحقق...

اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! 2019-01-07 | 12:15:08

كشف باحثون أن الآباء الذين يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة يعرضون بناتهم لخطر...

أكثر المعادن الغذائية يساعد في تلافي أمراض القلب أكثر المعادن الغذائية يساعد في تلافي أمراض القلب 2019-01-07 | 09:07:24

المغنيسيوم واحد من أكثر المعادن الغذائية تنوعا، ويعد ضروريا بالنسبة لأجزاء كثيرة...

بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة لكن لا ضرر منها بدائل السكر.. لا فوائد صحية كثيرة لكن لا ضرر منها 2019-01-06 | 20:18:08

لم تتوصل مراجعة بحثية لبدائل السكر الصناعية والطبيعية إلى أدلة قوية على أنها تعود...

كيف تقيس احتياجات جسمك للبروتين وما مضاعفات نقصانه؟ كيف تقيس احتياجات جسمك للبروتين وما مضاعفات نقصانه؟ 2019-01-05 | 17:02:09

يجب أن يحصل جسم الإنسان على ما لا يقل عن 10% من السعرات الحرارية اليومية من...

حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر" حماية الأعين.. أحدث مزايا "فيسبوك ماسنجر" 2019-01-04 | 11:40:08

بدأ تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل، في إتاحة ميزة من شأنها حماية أعين مستخدميه من...

مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات مفاجأة صادمة.. 35 مليون شخص تناولوا الأدوية كمخدرات 2019-01-04 | 09:27:59

ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الخميس، أن أكثر من 35 مليون شخص...

دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة عن مرحلة الشيخوخة 2019-01-03 | 18:31:37

يصل الإنسان، عندما يبلغ سنا متقدمة، إلى ما يطلق عليه بعض الخبراء مسمى "هضبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهمصرع شخصين حادث طرق هدية الخضر جبارين حلوان جمعة محاميد مروع على مفرق مجيدو اصابة خطيرة 3 اصابات زلفة قرية القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهاد5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر مصرع شابين رهط اصابة علي الهزيل يوسف ابراهيم اخرين حادث طرق مروع بيت كامه انقلاب سيارة الجنوب النقب سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن موسم الزيتون عرابة انطلاق رص الزيتون معاصر الاهالي المزارعون جبل الشيخ فتح موقع تزلج استقبال الزائرين ثلوجرأس العين مدرسة فعالية احتفال الاسراء المعراج عرابة طلاب احتفال استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة منشطات ممنوعة اعتقال مشتبه عقاقير مداهمة بيت قرية دير الأسد شرطة ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة منع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيكرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com