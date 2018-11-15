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قرد يختطف طفلاً من حضن والدته ويقتله في الهند



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت الشرطة الهندية مقتل رضيع لم يتجاوز عمره 12 يوما على يد قرد بالقرب من مدينة أغرة التابعة لولاية أتر برديش شمالي الهند.



وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في بلدة رونكاتا بضواحي أغرة حيث جامع تاج محل الشهير.


وقال أجاي كاوشال، رئيس مركز "سيكاندرا" للشرطة في أغرة، إن مجموعة من القردة اقتحمت المنزل الذي تعيش فيه عائلة الطفل الضحية، حينما كانت والدته ترضعه. وتمكن القرد من انتزاع الطفل من يدي أمه وهرب به إلى الشارع.


وعندما بدأ الناس بمطاردة القرد في الشارع باستخدام العصي والأحجار محاولين استرجاع الطفل للأم، عض الحيوان الطفل في الرأس قبل أن يتركه يسقط أرضا.


وحاول فريق الإسعاف نقل الطفل وهو ينزف إلى المستشفى، لكنه توفي في الطريق متأثرا بجروحه في العنق والرأس والوجه.


وقال والد الطفل المتوفى: "كان هو طفلي الوحيد. لم يخطر ببالي أبدا أن حياته ستنتهي بهذه الطريقة".


وقال الناشط البيئي، شراوان كومار سينغ، تعليقا على ما حدث، إن القردة أصبحت أكثر عدوانية بسبب نزوحها من الموائل الطبيعية التي تدمرت جراء اتساع مساحة المدينة.


وأضاف: "القرود انتشرت في كل مكان في المدينة، إنها موجودة في محطات السكك الحديدية الخمس والمستشفيات والفنادق والطرقات، وتدخلها بحثا عن الطعام، لكن باستطاعتها مهاجمة الناس وخطفهم".




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