تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |  2019-01-03 10:37:54 ابتكار طريقة جديدة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |  2019-01-03 10:36:40 كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات |  2019-01-03 10:35:12 طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). |  2019-01-03 10:29:29 التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سان جيرمان مهدد بالاستبعاد من "التشامبيونز ليغ"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، بسب شكوك حول انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، وضع باريس سان جيرمان من جديد داخل منطقة الخطر، وسيعيد فتح التحقيقات بشأن الصفقات التي أبرمها الفريق الباريسي مؤخرا.


وأوضحت أن سبب إعادة فتح القضية بعد إغلاقها يعود لانتشار وثائق وتسريبات "فوتبول ليكس"، التي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية، والتي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية.


ولا يستبعد أن يبيع الفريق الباريسي أحد نجميه، البرازيلي نيمار، أو الفرنسي كيليان مبابي، لتفادي الاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي أقصى عقوبة يمكن أن يفرضها "اليويفا" على فريق حديقة الأمراء، في حال ثبوت انتهاك الأخير لقواعد اللعب المالي النظيف.


وأنفق سان جيرمان أموالا طائلة للتعاقد مع نجوم كبار في السنوات القليلة الماضية، أبرزهم مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو، ونيمار، الذي أصبح بعد انتقاله إلى سان جيرمان قادما من برشلونة أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو).




كلمات متعلقة

سان, جيرمان, مهدد, بالاستبعاد, من, "التشامبيونز, ليغ",

تابعونــا

كلوب يحذر من "العاصفة".. وغوارديولا يتذمّر كلوب يحذر من "العاصفة".. وغوارديولا يتذمّر 2019-01-03 | 13:37:20

حذّر مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب لاعبي فريقه من "العاصفة" التي...

رونالدو "يكيد" ريال مدريد ويصدم جماهيره رونالدو "يكيد" ريال مدريد ويصدم جماهيره 2019-01-03 | 12:10:55

أطلق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصريحات جديدة تؤكد سعادته...

ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان 2019-01-03 | 10:40:52

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع اللاعب المغربي محمد مزيان موهبة فريق مليلية...

كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات 2019-01-03 | 10:36:40

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) إنه يدرس التوسع في عدد الفرق المشاركة في...

الليلة - ليفربول صلاح في مواجهة سيتي محرز في ام المعارك الليلة - ليفربول صلاح في مواجهة سيتي محرز في ام المعارك 2019-01-03 | 09:32:05

يتواجه النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز مساء اليوم الخميس، في قمة الدوري...

جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها 2019-01-02 | 22:08:35

ألمح بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لجاهزية نجمه كيفن دي بروين،...

مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح 2019-01-02 | 15:45:21

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أنه يجهز مفاجأة لمحمد صلاح نجم...

راشفورد "يحسم أمره" بشأن الانتقال إلى ريال مدريد راشفورد "يحسم أمره" بشأن الانتقال إلى ريال مدريد 2019-01-02 | 14:50:56

ذكرت تقارير إعلامية، أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد،...

فيديو .. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة فيديو .. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة 2019-01-02 | 12:50:37

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقطع...

رونالدو ينشر صورته مع ولي عهد دبي.. وسيل من الإعجابات رونالدو ينشر صورته مع ولي عهد دبي.. وسيل من الإعجابات 2019-01-02 | 11:50:26

نشر كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، صورة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار مدرسة ثانوية شاملة تخرج البيان تحتفل مدينة طمرة الكوكبة الرابعة الشاملة نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةاصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب الناصرة : تظاهرة رفع شعارات رفضا لقانون "منع الأذان"متطرفون يهود حرق سيارات شاحنات يافة الناصرة انتقاما تدفيع ثمن يهودي يطعن عاملا يهوديا اخرا ظنا منه انه عربي كريات اتا مجمع تجاري احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة دوابشة احمد لاول مرة يزور بيته بيت جده قرية دوما الفلسطينية سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية اتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com