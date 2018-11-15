كاليفورنيا:, ارتفاع, عدد, ضحايا, الحرائق, إلى, 56, قتيلاً,

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى 56 قتيلاً، حسب ما ذكرت السلطات ليل الأربعاء الخميس.

وأعلن كوري هونيا، قائد شرطة مقاطعة بوت، في مؤتمر صحافي العثور على ثمانية جثث أخرى.وأضاف أن 130 شخصاً ما زالوا مفقودين، في حين عثر على 200 مفقود آخر.وامتد الحريق على مساحة حوالي 55800 هكتار واحتوي بنسبة 35 %، حسب إدارة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق، في المؤتمر الصحافي.وقالت السلطات يوم الإثنين إن حريق "كامب فاير" أوقع أكبر عدد من ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا.