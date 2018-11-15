صور - ايقاف مدير شرطة الخليل عن العمل بسبب مساعدته لدورية جنود اسرائيليين

أصدر اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة الفلسطينية قرارا بإيقاف العقيد احمد ابو الرب مدير شرطة محافظة الخليل عن العمل واحالته الى لجنة تحقيق.

وّأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة انه تقرر تكليف نائب مدير شرطة الخليل بتسيير امور المحافظة.ونشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للعقيد ابو الرب وهو يقوم بمساعدة دورية للجيش الاسرائيلي، ولاقى ذلك سخطا واسعا بين جمهور متابعي "الفيسبوك" ، وطالب عدد منهم باقالته من الشرطة.وظهر في إحدى الصور امين سر حركة فتح اقليم يطا والمسافر د. كمال مخامرة، والذي قال:" يوم الأحد الماضي كنا نقوم بحملة اغاثة في منطقة سوسيا بمسافر يطا، وكان برفقتنا موكب من عدة مؤسسات رسمية واغاثية".واضاف:" بعد الانتهاء من تقديم المساعدات، ولدى محاولتنا الخروج من المنطقة، كان هناك دورية للجيش تغلق الطريق، وتبين لنا فيما بعد بأن عطلا قد أصاب احد دواليب الدورية، فطلب الجنود معدات لتغيير الدولاب، فعلا تم ذلك، وحاول الجنود تغيير الدولاب ولم يتمكنوا من ذلك، وبعد وقت طويل من الانتظار تقدم العقيد ابو الرب من الجنود وعرض المساعدة وفعلا نجح في ذلك، وبعدها غادرنا المكان". حسب قوله.وقال العقيد لؤي ازريقات لمتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية صباح اليوم الخميس :" هذا التصرف سيتم علاجه بلجنة تحقيق بعد قرار مدير عام الشرطة اللواء حازم عطالله ولكن للأسف أن تستغل هذه الصورة للهجوم على مؤسسة الشرطة وتسخير طاقات اعلامية للتحريض على افرادها وضباطها بصورة ممنهجة وهم الذين يسهرون الليالي ويبتعدون عن ابنائهم ايام طوال لحماية ابناء شعبنا ومؤسساته ومكوناته ويقدمون لهم الخدمة الامنية من تنظيم لحركة السير وفض الشجارات ومنع انتشار المخدرات وحماية ممتلكاته وارواحه واعراضه . إن هذه مؤسسة شهد لها القاصي والداني بتقدمها ورقيها وتطورها وحفظها لكرامة المواطن وتضحيات ابنائها... فهي التي قدمت الشهداء والجرحى في سبيل ذلك . لكن أن تهاجم وتُجلد بهذه الاساليب غير المبررة للوصول لاهداف يعلمها الجميع .. فهذا أكبر دليل على مدى الحقد الهادف لتشويه صورة هذه المؤسسة والتي حظيت باحترام وتقدير اطفال ورجال ونساء وشيوخ ومؤسسات فلسطين .