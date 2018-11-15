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وسائل إعلام أمريكية تخوض معركة قضائية ضد ترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انضمت مجموعات إعلامية عدة بينها "فوكس نيوز" إلى المعركة القضائية التي تخوضها "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، لإعادة تصريح كبير مراسليها في البيت الأبيض، في وقت أصرّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن من حقها السماح للصحافيين بالوصول إلى الرئيس أو منعهم من ذلك.



وأكدت "فوكس نيوز"، المملوكة لروبرت مردوخ حليف ترامب والتي لطالما أشاد بها الرئيس، أن سحب تصريح المراسل جيم أكوستا بعدما دخل في سجالات عدة مع سيد البيت الأبيض هي خطوة تثير المخاوف بشأن حريّة الصحافة.


وقال رئيس المحطة الإخبارية جاي والاس في بيان صدر قبل ساعات من عقد محكمة فدرالية جلسة استماع للنظر في القضيّة إن "+فوكس نيوز+ تدعم +سي إن إن+ في جهودها القانونية لاستعادة أوراق اعتماد مراسلها في البيت الأبيض".


وأضاف "ننوي التقدم بمذكرة صديق المحكمة (وهي وثيقة قانونية داعمة) لدى المحكمة. يجب عدم استخدام تصاريح الصحافيين العاملين في البيت الأبيض كسلاح. وبينما لا نقبل بالنبرة التي تزداد عدائيتها من قبل كل من الرئيس والصحافة في المناسبات الإعلامية الأخيرة، إلا أننا ندعم حرية الصحافة والوصول (إلى البيت الأبيض) والنقاشات المفتوحة من أجل الشعب الأميركي".




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