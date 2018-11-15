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الطقس - امطار متفرقة على بعض المناطق



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اليوم الخميس يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد، وتسقط على فترات امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



وغد الجمعة يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.


ويوم السبت يكون الجو غائماً جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .




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