روحاني:, إجبار, غزة, على, الاستسلام, لإسرائيل, أمر, لن, يتحقق,

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أعلنت حركة "حماس" اليوم عن إرجاء زيارة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى موسكو...
اكتشف مرصد "CHIME" الكندي 13 إشارة راديوية جديدة سريعة، إحداها تتكرر بصورة دورية...
هدّدت مجموعة من الهاكرز، تطلق على نفسها اسم "Dark Overlord"، بنشر 18 ألف وثيقة سرّية تمت...
حاز طبيب العيون اللبناني، سليمان أبو لطيف، خريج كلية الطب بالجامعة اللبنانية عام...
أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الخميس أن الزيارة التي قام بها الزعيم الكوري...
بعد إعلان مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي لها، الملياردير جيف بيزوس، وزوجته...
وصلت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، إلى بانكوك بعدما قالت كانبيرا إنها...
انتهى الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعماء الحزبين الجمهوري...
افادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية...
ألمح وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت الأربعاء إلى أن حكومته قد تمنح الشابة...