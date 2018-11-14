تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |  2018-12-26 13:17:43 هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت |  2018-12-26 13:13:14 وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة |  2018-12-26 13:13:13 بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار |  2018-12-26 12:14:58 المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام |  2018-12-26 12:03:09 ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان |  2018-12-26 11:43:02 اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس |  2018-12-26 11:38:16 فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون |  2018-12-26 11:45:49 العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية |  2018-12-26 11:56:04 7 جرائم قتل في ام الفحم منذ مطلع العام ‎ 2018 |  2018-12-26 11:23:55 الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة |  2018-12-26 11:22:17 بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها |  2018-12-26 11:12:56 صور -الالاف في امسية ميلادية بساحة المهد في بيت لحم |  2018-12-26 10:48:43 هل يتسبب مؤنس دبور في رحيل صلاح عن ليفربول ؟ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مستوطنو "غلاف غزة" يتظاهرون ضد وقف اطلاق النار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تظاهر العشرات من مستوطني "غلاف غزة" على مدخل "سديروت" احتجاجا على وقف اطلاق النار على الحدود.


وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية انه لليلة الثانية على التوالي يواصل العشرات من المستوطنين الاحتجاج على الاوضاع الامنية في المستوطنات المجاورة للحدود، وقاموا بإحراق الاطارات وإغلاق الطريق السريع رقم 34.

وذكرت الشرطة الاسرائيلية ان المستوطنين اغلقوا الطريق بالكامل وطلب من السائقين سلك طرق بديلة.

وقال مستوطنون في "غلاف غزة" في تصريحات سابقة "إننا نعيش حياة صعبة ونعاني من القلق والتوتر، وتزداد الحياة سوءا".




كلمات متعلقة

مستوطنو, "غلاف, غزة", يتظاهرون, ضد, وقف, اطلاق, النار,

تابعونــا

الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع 2018-12-26 | 13:41:07

قدمت طواقم حيان , اليوم الاربعاء العلاج لشاب في الثلاثينات من عمره اصيب بعد سقوطه...

جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده 2018-12-26 | 13:26:27

بدأت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم نقاشها حول مقترح قانون تبكير موعد...

هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت 2018-12-26 | 13:17:43

ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، جنوب البحر الميت، وبلغت قوتها 3.7 على مقياس...

وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة 2018-12-26 | 13:13:14

جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي:" محكمة...

بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار 2018-12-26 | 13:13:13

جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم في اعقاب جريمة القتل امس:" بداية نسأل الله عز وجل...

اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية جريمة قتل يارا أيوب اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية جريمة قتل يارا أيوب 2018-12-26 | 12:17:19

تم اليوم الاربعاء اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية شبهات الضلوع بجريمة قتل...

المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام 2018-12-26 | 12:14:58

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح...

ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان 2018-12-26 | 12:03:09

تلقى مركز الاتصالات لحيان بلاغا عن إمرأة حامل تبلغ من العمر 32 عاماً من يركا وبدء...

اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس 2018-12-26 | 11:43:02

اصيب شاب برصاص الجيش بجراح وصفت بين طفيفة الى متوسطة بعد اطلاق النار عليه وهو يقود...

فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون 2018-12-26 | 11:38:16

طالب النائب احمد الطيبي اليوم في لجنة الكنيست الموافقه على طرح قانون "الفاكتور"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البروفيسور حسام حايك الناصرة مخترع الانف الالكترونية مرض تشخيص سرطان قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلاممدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها اصابة خطيرة مفرق الناعورة الشاب احمد زعبي حادث طرق علق داخل سيارة الشرطة اسعاف مصرع شاب فلسطيني طعن جندي العفولة سكين ام الفحم مهرجان الدبكة ابو سنان تستضيف قرية درزية قرى مشاركة واسعة احتفال فيديو توثيق اطلاق نار شاب الناصرة ملثمين دراجة نارية نجاة اعجوبة سخنين الكاثوليك كنيسة الروم الشعانين احد كنيسة مار يوسف مسيرة قداس مشاركة واسعة ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة صور شهداء عرابة ازالة قرية مدخل مجهولون مجلس محمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة شركة كهرباء جباية حسابات مضاعفة زبائن 15 الف عن طريق الخطأ التفافي الناصرة حادث طرق اصابات شارع مرام ميديكال الطبي طاقم علاج اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com