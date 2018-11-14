تظاهر العشرات من مستوطني "غلاف غزة" على مدخل "سديروت" احتجاجا على وقف اطلاق النار على الحدود.

وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية انه لليلة الثانية على التوالي يواصل العشرات من المستوطنين الاحتجاج على الاوضاع الامنية في المستوطنات المجاورة للحدود، وقاموا بإحراق الاطارات وإغلاق الطريق السريع رقم 34.وذكرت الشرطة الاسرائيلية ان المستوطنين اغلقوا الطريق بالكامل وطلب من السائقين سلك طرق بديلة.وقال مستوطنون في "غلاف غزة" في تصريحات سابقة "إننا نعيش حياة صعبة ونعاني من القلق والتوتر، وتزداد الحياة سوءا".