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الكهرباء علاج للعديد من الأمراض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت جريدة "إندبندنت" البريطانية أن علماء وأطباء يعملون حالياً على تطوير علاجات لأمراض مختلفة تستخدم #الكهرباء كوسيلة للتغلب على الأمراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها البشر، وذلك بناء على فهم طريقة عمل جسم الإنسان.


ويقول هؤلاء العلماء إن كافة العمليات التي يقوم بها جسم الإنسان تعتمد على إشارات كهربائية تنتقل عبر #الجهاز_العصبي من أجل اتخاذ القرارات والقيام بالعمليات الحيوية المهمة، على أن الدماغ هو مركز عمليات هذه الإشارات الكهربائية، وهو ما يعني أنه من الممكن التحكم بها عبر طاقة كهربائية وإشارات مماثلة".

وتبعاً لهذه البحوث والعمليات فإن جريدة "إندبندنت" استنتجت أن الكهرباء قد تكون قريباً علاجاً للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي يعاني منها الناس، حيث قد تصبح الكهرباء دواء للكثير من الأمراض في المستقبل القريب بعد أن يتمكن الأطباء من استخدامها وتوظيفها بالشكل الصحيح داخل جسم الإنسان، وبعد أن يتمكنوا من إرسال إشارات كهربائية عبر الجهاز العصبي في الجسم.

ويقول العلماء إن الإشارات الكهربائية التي يتم تداولها داخل جسم الإنسان بالغة الأهمية، حيث إنها تهيمن على الكثير من الأشياء في الجسم ابتداء من تأثيرات الجروح والإصابات التي تصيب الشخص، ووصولاً إلى أي جزء في الجهاز العصبي، وهو ما يمكن أن يصل بالشخص إلى الشلل التام.
وبحسب العلماء الذين يجرون البحوث حالياً فإن الكهرباء يمكن أن تكون مستقبلا علاجاً لأمراض الشلل والأمراض التي تنتج لاحقاً للإصابات والجروح، مشيرين إلى أن الإصابات التي تؤدي إلى مشاكل في النخاع الشوكي يعاني منها حالياً نحو 2.5 مليون شخص في العالم، كما يتم تسجيل نحو 130 ألف حالة جديدة سنوياً، وهؤلاء يمكن أن يستفيدوا من هذه التقنية الجديدة في حال تم التوصل لها.

وخلص العلماء إلى القول إنه "في حال نجحنا في العثور على طريقة لقراءة وكتابة الإشارات الكهربائية، بما يعني فهم لغة الجهاز العصبي في الجسم، فهذا سيعني أن جسم الإنسان سيكون له واجهة رقمية، وفي هذه الحالة يمكن أن نزرع في جسم المريض جهازاً يقوم بالتحكم بالإشارات الكهربائية وإنتاجها، ومن ثم سوف يتم التغلب على بعض الأمراض مثل إصابات النخاع الشوكي التي تسبب العجز الكلي أو الجزئي للإنسان.

وبطبيعة الحال فإن العلماء يؤكدون أن هذه التقنية في حال نجاحها فسوف لن تتوقف على النخاع الشوكي، وإنما سوف تمتد إلى العديد من المشاكل الصحية التي سيصبح من الممكن علاجها، بما في ذلك إصدار إشارات إلى البنكرياس لإنتاج مزيد من الأنسولين، ما يعني التغلب على مرض السكري بشكل كلي. وكذلك إصدار أوامر إلى القلب بالتقليل من النبضات دون الحاجة إلى حبوب وأدوية تقليدية، وكذلك التحكم بالعديد من وظائف الجسم التي تواجه اختلالات بين الحين والآخر.
الكهرباء علاج للعديد من الأمراض




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