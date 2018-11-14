ايزنكوت, يعقد, جلسة, تقييم, لفحص, جاهزية, وتعزيز, القوات, على, الحدود, مع, غزة,

قرر رئيس الأركان غادي أيزنكوت، يوم الاربعاء، الحفاظ على جاهزية القوات وتعزيزاتها على حدود قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة تقييم الوضع التي عقدها أيزنكوت حول نشاطات قوات القيادة الجنوبية وفرقة غزة في الأيام الأخيرة وذلك بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية هرتسي هاليفي وقادة أخرين.وأبدى رئيس الأركان عن تقديره للقادة وللقوات على نشاطاتهم في الفترة الأخيرة.خلال الجلسة تم استعراض نشاطات القوات في الجهود الدفاعية والهجومية بالاضافة الى جوانب أخرى في تفعيل القوة في الفترة المقبلة.واسفرت الجهود المصرية عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة واسرائيل يوم الثلاثاء.وشهدت المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تصعيدا يعتبر الأخطر منذ 2014.واستشهد سبعة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية وأصيب 25. وفي الجانب الإسرائيلي أسفر إطلاق الصواريخ عن سقوط قتيل واحد و27 جريحا ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة، وأحدهم جندي.وأعلن الجيش فور التوصل الى تهدئة أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 460 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وأنه استهدف 160 موقعًا لحماس والجهاد.