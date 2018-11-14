تبرئة, شاب, من, يافة, الناصرة, من, تهمة, قتل, سامر, عواد,

قررت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة اليوم الاربعاء تبرئة الشاب عامر زعاترة من يافة الناصرة من تهمة قتل المرحوم سامر عواد من يافة الناصرة العام الماضي.

وجاء قرار المحكمة بعد تقديم ادلة مفادها أن المتهم بريء من جريمة القتل , قد مثل المتهم المحامي وسام لداوي الذي قال لمراسنا :"المحكمة قررت تبرئة موكلي من تهمة القتل ومحاولة السطو بعد سماع الشهود وتقديم الادلة التي تشير ان موكلي بريء وليس لديه اي صلة بقتل المرحوم ".وأضاف المحامي لداوي :" نثق بقرار المحكمة العادل بتبرئة موكلي بقرار مفصل" .