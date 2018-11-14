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الطالب هلال يونس الطوري رئيساً لمجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



إستيقظت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم صباح يوم الأربعاء 14/11/2018 وهي على موعد انتظره الكثير من طلابها بفارغ الشوق، فهذا اليوم كان موعد انتخاب ممثلين لمجلس الطلاب في المدرسة بعد حملة إنتخابية مميزة رسخت في ذهون الطلاب.


 انطلقت العملية الانتخابية مع بداية الحصة الثانية في كافة الصفوف من مختلف الطبقات، حيث سارت العملية الانتخابية بجو يسوده الهدوء والنزاهة من خلال متابعة حثيثة من المدير واشراف رائع من المربين والمعلمين حتى يتسنى لكل طالب وطالب الادلاء بصوته وممارسة حقه الديمقراطي في إنتخاب رئيس ومندوبين لمجلس الطلاب.

 بعد انتهاء عملية الاقتراع قامت اللجان المؤلفة من كوكبة من المعلمين بفرز الاصوات بحرفية وتدقيق تام وقد قام بمتابعة سير العملية الانتخابية والتخطيط لها طاقم التربية الاجتماعية الذي واكب سير العملية وأشرف على فرز النتائج عن كثب.

 بعد الانتهاء من فرز الاصوات قام مدير المدرسة الأستاذ إياد عامر بالاجتماع بالطلاب الثلاثة المرشحين وهم: الطالب هلال الطوري، الطالب إبراهيم خير الله والطالب رحيق عيسى واستمع منهم حول آرائهم وانطباعاتهم حول هذا اليوم المشهود. وأكد لهم على أن لا خاسر في هذه الانتخابات فالجميع هم الفائزون لأن هدفهم مصلحة الطلاب.

 وبعد هذا الاجتماع القصير انطلق الجميع الى ساحة المدرسة حيث قام المدير بالإعلان عن نتائج الانتخابات لسنة 2019/2018، حيث فاز الطالب هلال الطوري برئاسة المجلس. وجاء الطالب إسماعيل خير الله في المركز الثاني، والطالب رحيق عيسى في المركز الثالث.

اما عن طبقة الحوادي عشر فقد فازت لين عاصي وعن طبقة العواشر فازت مريم طه.

هذا وتخلل الإعلان صيحات النصر أطلقها الطلاب مباركة للفائزين.
 
وفي حديث مع مدير المدرسة، الشيخ إياد عامر، قال:" هذا اليوم كان يوماً مميزاً في المدرسة حيث   شارك في هذا العرس الديموقراطي نحو 700 طال وطالبة، حيث مارسوا حقهم في إنتخاب رئيس ومندوبين لمجلس الطلاب، مشدداً على أن الفائز الاول هو الشاملة وطلابها الذين تمتعوا بروح رياضية عالية وكانوا مثالا يحتذى في احترام الاخر وحب الغير والتسامح والسعي قدما في مد يد العون والتعاون فيما بينهم بغض النظر عن الفائز "
وأختتم حديثه:" أقدم جزيل الشكر للجميع ممن ساهم في إنجاح هذا اليوم خاصة طاقم التربية الاجتماعية، متمنياً النجاح والفلاح للجميع".




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