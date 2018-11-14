جمعية, الموكب, تقيم, حفلاً, خيريا, لدعم, مسيرة, الميلاد, ال, 36, في, الناصرة,

نظمت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد، امسية فنية خيرية هدفت الى جمع التبرعات لتغطية مصاريف مسيرة الميلاد ال 36 والتي ستقام في مساء عيد الميلاد المجيد يوم الاثنين 24.12.18 الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

الحفل الخيري " جن الهوى" ، اقيم بالتعاون مع جمعية انغام للموسيقى والفرقة الماسية بقيادة الموسيقار كميل شجراوي والفنان الياس جوليانوس الذي اطرب الحضور بأغاني الفنان وائل كفوري.هذه المسيرة التي بدأت في الناصرة قبل اكثر من 2000 عام بحدث بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء ابنة الناصرة، واستمرت بعدها في مسيرة القديس يوسف والعذراء مريم من الناصرة الى بيت لحم ليتم هناك الحدث الاهم في تاريخ البشرية – ميلاد السيد المسيح، وتعتبر مسيرة الميلاد في الناصرة من اكبر المسيرات التي تقام على مستوى البلاد فقد وصل عدد المشاركين فيها السنة الماضية اكثر من 100000، ولقد قررت الهيئة الادارية للجمعية ان تحمل المسيرة هذه السنة شعار "مسيرة السلام والاخوة"، وبهذا نعبر عن المعاني الحقيقية لعيد الميلاد وهو عيد الفرح والمحبة والسلام، وننقل رسالة تعايش، تأخي واحترام متبادل بين المشاركين جميعاً.رغم ضخامة هذا الحدث المستمر منذ 36 عاما وشعبيته الكبيره ومشاركة عشرات الالاف من العرب واليهود والأجانب من كافة انحاء البلاد به، فان المسيرة لا تحظى باية ميزاينات ويعتمد قسم من تمويلها على بلدية الناصرة مشكورة وعلى اهل الخير المتبرعين بشكل دائم للمسيرة.جمعية الموكب تتقدم بالشكر لجميع الذين شاركوا بالحفل ولجميع الداعمين والراعين له وتدعو الجميع لدعم هذه المسيرة التي اصبحت من رموز مدينة البشارة الناصرة.