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شفاعمرو:العثور على لغم مضاد للدبابات في حي ابو شهاب والشرطة تغلق المنطقة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم العثور على لغم مضاد للدبابات في حي ابو شهاب في مدينة شفاعمرو مساء اليوم الاربعاء .


الشرطة هرعت للمكان وقامت باغلاق المنطقة حتى وصول خبراء المتفجرات للعمل على تفكيكه , كما وقامت الشرطة باخلاء المنطقة من السكان .
شفاعمرو:العثور على لغم مضاد للدبابات في حي ابو شهاب والشرطة تغلق المنطقة




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