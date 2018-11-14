شفاعمرو:العثور, على, لغم, مضاد, للدبابات, في, حي, ابو, شهاب, والشرطة, تغلق, المنطقة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم العثور على لغم مضاد للدبابات في حي ابو شهاب في مدينة شفاعمرو مساء اليوم الاربعاء .

الشرطة هرعت للمكان وقامت باغلاق المنطقة حتى وصول خبراء المتفجرات للعمل على تفكيكه , كما وقامت الشرطة باخلاء المنطقة من السكان .