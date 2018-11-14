ميلان, يفضل, نجم, الريال, على, إبراهيموفيتش,

كشفت تقارير إخبارية، اليوم، أن ميلان يعتزم محاولة ضم نجم ريال مدريد، خلال موسم الانتقالات الشتوي.

وأفادت صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية، بأن نادي "الروسونيري" يضع الفرنسي كريم بنزيما، كأولوية هذا الشتاء، قبل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.وكانت الأنظار تتجه في البداية إلى إبراهيموفيتش، ومع مرور الأيام تزايدت الرغبة في الحصول على خدمات النجم الفرنسي.وتعقد هذا الخيار، مع وصول المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري إلى قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول بالقلعة البيضاء، حيث عاد بنزيما ليصبح أحد أبرز اللاعبين في صفوف "الميرنجي".وبحسب الصحيفة، لا يبدو أن سولاري أو ناديه، مستعدين لقبول رحيل بنزيما.