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5 طرق طبيعية لمكافحة الشيخوخة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ينزعج كثيرون من فكرة التقدم في العمر وظهور تجاعيد الوجه وضعف القدرة على القيام ببعض الأعمال، ويتمنون أن يعودوا لمرحلة الشباب للقيام بها، لكن المحافظة على الشباب ممكن إذا اتبع الإنسان نظاما منضبطا في حياته.


وبعيدا عن استخدام مستحضرات التجميل، فإنه يمكن لك مكافحة الشيخوخة من خلال 5 طرق بسيطة، وفق ما ذكر موقع "ستندر ميديا" البريطاني، الثلاثاء.

ممارسة الرياضة


إن زيارة الجيم أو المشي أو الجري من بين التمارين السهلة للحفاظ على مظهر الشباب. فالتعرق يزيل السموم التي تدفعك للكسل، كما أن التخلص منها يجدد بشرتك.

وتزيد التمارين الرياضية اليومية البسيطة من كفاءة الدورة الدموية وتضمن حمل المغذيات إلى الجلد بشكل دائم وسليم، وهذا سيعطي بشرتك مظهرا أكثر نضارة.

وقف التدخين

التدخين يضعف تدفق الدم إلى الجلد، كونه يضيق الأوعية الدموية في الطبقات الخارجية من الجلد. كما يترك النيكوتين بقعا على الأسنان، وكلها علامات تجعلك تبدو أكبر في السن.

ولأن الدخان يسبب اصفرار الأصابع والأظافر، ويحول الشفتين إلى الأزرق الداكن مع الإدمان عليه، ويزيد من التجاعيد حول العينين، فإن الأطباء ينصحون بأن ترك التدخين كفيل بتخليصك من كل هذا الأشياء المؤدية للشيخوخة مبكرا.

شرب المياه

إن كل خلية ونسيج وعضو في جسمك يحتاج إلى الماء للعمل بشكل صحيح، فشرب الماء بشكل منتظم يحافظ على بشرتك ناعمة من خلال الإبقاء على مرونتها ومقاومة ظهور التجاعيد.

كما أن الماء مهم للتخلص من السموم، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، وكذلك تشحيم المفاصل، وكل هذه علامات على أن الجسم حيوي ويتمتع بالشباب، مهما كان عمرك.

الأكل الجيد

هل ما نأكله يمكن أن يؤثر في مظهرنا؟ الإجابة، نعم. فالأطعمة التي تحتوي على السكريات تفقد بشرتك الكثير من المرونة المطلوبة، مما يمنحك خطوطا وتجاعيد غير مرغوبة.

أما الفواكه والخضراوات الطازجة فإنها تحتوي على مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد على حماية البشرة من التلف. كما أن النظام الغذائي الصحي يمنحك وزنا شبابيا رشيقا.
أشعة الشمس
أشعة الشمس مفيدة للجسم، فهي تمنح الجلد نضارة نادرة، لكن كثرة التعرض لها قد يدمر مرونة جلدنا ويدفع إلى تكون التجاعيد، وهو أمر يحذر منه الأطباء.
فأشعة الشمس القوية قد تدمر الحمض النووي لخلايا الجلد، مما يؤدي إلى ترهله وتصبغه، لذا تأكد من استخدامك للمظلة أو الكريمات الواقية من أشعة الشمس الضارة، في حال تعرضك لأشعة الشمس بقوة.
5 طرق طبيعية لمكافحة الشيخوخة




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