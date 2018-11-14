تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 20:25:55 وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو |  2018-12-18 19:09:49 اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا |  2018-12-18 19:07:39 اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ثغرة أمنية غامضة تضرب هواتف "آيفون"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى عدد من مستخدمي هواتف آيفون تنبيهات تحثهم على ضرورة تحديث الإعدادات الخاصة بحسابات "أبل"، كما واجه البعض مشكلة إغلاق تلك الحسابات تلقائيا.


ولم تتكشف بعد أسباب حدوث هذه المشكلة، أو تعداد المستخدمين الذين تأثروا بها.

ووفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مستخدمين تلقوا تنبيهات تفيد بإغلاق حساباتهم لـ"أسباب أمنية"، وبضرورة اتباع خطوات للتعريف عن الهوية من أجل إعادة فتحها.

وتقوم "أبل" عادة بإغلاق حسابات المستخدمين بعد فشل أحدهم في معرفة كلمة المرور الخاصة بهاتف آيفون.

ويستطيع المستخدمون استعادة الإذن للدخول إلى الحساب بالنقر على زر "Unlock Account"، ويتوجب عليهم بعدها الإجابة على عدد من الأسئلة الأمنية، وإثبات هويتهم بإدخال رقم الهاتف المصاحب للحساب.

ويفقد المستخدمون إذن الدخول لخدمات مثل "آي مسج" و"آي كلاود" و"أبل ميوزيك"، عندما يتم إغلاق حساباتهم.

وتضاربت التحليلات حول أسباب هذه المشكلة، حيث ذهبت بعض المواقع التقنية إلى إرجاعها لخلل في البروتوكولات الأمنية لحساب "أبل"، بينما اعتبرتها مواقع أخرى نتيجة لهجوم قراصنة.

لكن موقع "أبل إنسايدر" قال إن المشكلة ليست بسبب "ثغرة خاصة بأبل"، مشيرا إلى أن تأثيرها "طال نسبة قليلة فقط من المستخدمين".
ثغرة أمنية غامضة تضرب هواتف "آيفون"




كلمات متعلقة

ثغرة, أمنية, غامضة, تضرب, هواتف, "آيفون",

تابعونــا

فيسبوك تكتشف عيباً أثر على 7 مليون مستخدم فيسبوك تكتشف عيباً أثر على 7 مليون مستخدم 2018-12-18 | 15:00:09

قالت شركة فيسبوك ، إنها اكتشفت عيبا ربما أثر على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص استخدموا...

اكتشاف هرم غامض في غابات إندونيسيا! اكتشاف هرم غامض في غابات إندونيسيا! 2018-12-18 | 12:42:22

ساعدت صور رادارية لجزيرة جاوا الجيولوجيين في اكتشاف هرم قديم غامض في عمق...

العثور على بقايا آدمية داخل "آكل البشر"! العثور على بقايا آدمية داخل "آكل البشر"! 2018-12-18 | 10:55:20

تعقبت السلطات المحلية في زامبيا تمساحا أرعب سكان البلاد الذين اطلقوا عليه اسم...

اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس 2018-12-18 | 10:42:37

أعلن فريق من علماء الفلك، الاثنين، اكتشافهم لأبعد جسم معروف في النظام الشمسي،...

تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" تسريبات تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10" 2018-12-18 | 08:49:05

كشف موقع "Mobile Fun" عن تسريبات جديدة خاصة بهاتف سامسونغ من الطراز "غالاكسي إس 10"، تكشف...

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10

أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23

يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49

تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف حريق منطقة مفتوحة اعشاب دالية الكرمل طائرات اطفاء اخماد قرية طقس حار درجات التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال الطيرة اصابة امرأة اطلاق نار حادث خطيرة تظاهرة منتجع الواحدة افطار محامين نقابة العرب وزيؤة القضاء شاكيد ايليت سكب مادة حارقة على امرأة عربية حيفا مشتبه هرب حروق التسبب لها اصابات شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة 3 نساء الشخ دنون قرية حيازة مخدرات مريخوانا تجارة معمل مختبر الشرطة اعتقال الافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com