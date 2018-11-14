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عوده منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم في مدريد اسبانيا



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عاد منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم للكرتيه التي جرت احداثها على ملعب فريق ريال مدريد لكره السله في العاصمه الاسبانيا مدريد .


ومثل الدوله ثمانيه لاعبين ثلاث فتيات وخمسه شباب اثنين منهم من المجتمع العربي الاعب وكابتن المنتخب احمد ابو البصل من قريه نحف والاعب كامل سعدى من مدينه شفاعمرو .

هذا وكان رئيس البعثه المدرب الشفاعمري المعروف وعضو اداره اتحاد الكراتيه في الدوله ابن مدينه شفاعمرو جمال سعدى 

وكانت النتائج ممتازه على مستوى لاعبي الدوله لاعب المنتخب احمد ابو البصل يحقق الانتصارات والفوز في القتال الفردي على لاعبي ابطال منتخبات هونغ كونغ والمكسيك ويخسر في اللعبه الثالثه امام بطل اوروبا وايطاليا 

وفي القتال الجماعي للمنتخبات فاز منتخب اسرائيل في مباراته الاولى على منتخب انغولا بالنتيجه ٣-١ وخسر في المرحله الثانيه امام منتخب مكدونيا ٣-٠ هذا وشاركه ضمن تشكيله المنتخب كامل سعدى واحمد ابو البصل ( كل منتخب مكون من سبعه لاعبين ويفتتح المباراه خمسه فقط ) ٠

وفي حديث لنا مع رئيس البعثه حول كيفيه  اختيار وتشكيله لاعبي المنتخب قال 

اتحاد الكراتيه في البلاد وضع برامج مباريات دوليه وعلى لاعبي المنتخب الوصول الى مراتب متقدمه منها بطوله كرواتيا المفتوحه في اواخر شهر ايلول وحصل احمد ابو البصل على المرتبه الخامسه ٠ وبطوله غراند بريكس في تشكيا بشهر تشرين الاول   وحصل الاعب كامل سعدى على المرتبه السابعه اضف الى ذلك يجب ان يكون الاعب بطل اسرائيل 

وفي سوال اخر  عن تمويل الرياضيين قال لنا سعدى ان اتحاد الاسرائيلي قام بدفع كل المصروفات عن الاعبين من تذكره سفر وفندق  والاكل والشرب والمشاركه نفسها في البطوله وتجهيز الاعبين بالبدلات والواقيات المعترف بهامن منظمه الكراتيه العالميه wkf وقال ان فرع الكراتيه اصبح فرعا اولمبيا وان هناك الكثير من الميزانيات ترصد لفرع الكراتيه في البلاد وكذلك هنالك ميزانيات ترصد لنوادي الكراتيه التابعه للاتحاد الكراتيه في البلاد. من مفعال هبايس ومن سله الرياضه وحول الانجاز الكبير ومشاركه اثنين من الوسط العربي قال لنا المدرب جمال سعدى 

فوز احمد في ثلاث مباريات ومشاركته في خمسه لعب هو انجاز تاريخي يحصل لاول مره في تاريخ الدوله في بطوله العالم الرسميه ،وان مشاركه كامل سعدى ضمن تشكيله منتخب اسرائيل الجماعي كامل كانت له سنه ناجحه جدا فهو يمثل الدوله في جيل حتى واحد وعشرين سنه شارك في بطوله العالم للشبيه في جزر  الكنار باسبانيا  وبطوله اوروبا للشبيه في سوتشي روسيا كما وشارك في بطوله اوروبا للكبار في نوفي ساد بصربيا  

اضف الى مشاركه احمد وكامل بالعديد من المباريات الدوليه ومعسكرات التدريب خارج البلاد .

وفي سوال اخر حول مشاركه نوادي عربيه في المحافل وبطولات دوليه قال لنا المدرب جمال سعدى وهو الناطق باسم الاتحاد باللغه العرييه ومدير قسم الشمال،هناك اتحاد كراتيه واحد ووحيد المعترف به من اللجنه الأولمبية في البلاد والعالم وان اي مشاركه  في اي بطوله كراتيه خارج البلاد ليس عن طريق اتحاد الكراتيه في اسرائيل لم ولن تكون رسميه وفقط للمشاركه واذا كان في هذا النوع من المشاركه اي انجاز فيبقى محليا  لا يحقق اي تقدم لهذا الاعب على مستوى الرياضه في البلادوانا اتوجه لكل اقسام الرياضه في  المجالس والمدن العربيه ان يلزموا جميع مدربي الكراتيه بالتسجيل والانضمام  لاتحاد الكراتيه في الدوله لكي تصلهم الميزانيات عن طريق التوتو مفعال هبايس وسله الرياضه




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