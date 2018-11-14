الناصرة, :, العشرات, في, تظاهرة, تنديداً, بالعدوان, على, غزة,

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شارك العشرات في منطقة العين بمدينة الناصرة مساء اليوم الاثنين في تظاهرة منددة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في الايام الاخيرة .

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