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الناصرة : العشرات في تظاهرة تنديداً بالعدوان على غزة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شارك العشرات في منطقة العين بمدينة الناصرة مساء اليوم الاثنين في تظاهرة منددة بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في الايام الاخيرة .


رفع المتظاهرون الشعارات والاعلام الفلسطينية مطالبين المجتمع الدولي التحرك ومنع العدوان وفك الحصار عن غزة والقطاع .




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