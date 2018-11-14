كريستيانو, رونالدو, سبب, بقاء, أليجري, في, يوفنتوس,

لعب كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، دورًا في بقاء المدرب، ماسيميليانو أليجري، على رأس الجهاز الفني للفريق، وفقًا لصحيفة إيطالية.

وكانت بعض الشائعات قد ترددت، في الموسم الماضي، حول اقتراب أليجري من الرحيل عن اليوفي.وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن أليجري قرر الاستمرار مع البيانكونيري، بسبب وصول كريستيانو رونالدو للفريق، الصيف الماضي.وأوضحت أن انضمام البرتغالي، أعطى أليجري الكثير من الحماس، وأبعد عنه فكرة الرحيل.وأشارت الصحيفة إلى أن أليجري، قد يشهد في الصيف المقبل حدثين مهمين، وهما: زواجه وتأكيد استمراره مع يوفنتوس لفترة أخرى.