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المهندس منير شبلي بعد انتخابه رئيسًا للمجلس المحلي الشبلي أم الغنم:نمد أيدينا للجميع لنعمل معًا لأجل بلدنا‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فاز المهندس منير شبلي برئاسة المجلس المحلي الشبلي أم الغنم، متغلبًا على منافسه، رئيس المجلس السابق، نعيم شبلي.


والمهندس منير شبلي، وهو محام ورجل أعمال أيضًا، شغل منصب رئيس المجلس في الفترة قبل السابقة، وحقق المجلس في فترته انجازات عديدة.

وفي تصريحه الأول، قدّم شكره للمواطنين وقال:  نكرر الشكر .. ونضاعفه، وننظر إلى الأمام .. نحو أفضل مستقبل للشبلي أم الغنم.

انتهت الجولة الثانية، وقرر الناخب في الشبلي أم الغنم وضع الثقة بنا، وهذه ثقة غالية وهامة جدًا، وأمانة ثقيلة سنحملها ونصونها بإذن الله على أفضل صورة.

شكرا لكل من صوّت لنا، وشكرا لكل من صوّت للمرشح المنافس، شكرا لكل أهل القرية، ونمد أيدينا الآن للجميع، من كل الأطراف لأن نعمل معًا، لأجل مستقبل بلدنا.

لرئيس المجلس السابق، الأخ نعيم شبلي، كل التحية والتقدير، وللمرشح السابق حاتم شبلي والمرشح السابق الدكتور عدنان سعايدة أيضًا، حافظنا على الأجواء الأخوية في القرية، على المنافسة الشريفة .. وأدعوهم، كما وأدعو الأعضاء المنتخبين من الشبلي وأم الغنم لنعمل بتعاون كامل لتطوير الشبلي أم الغنم على كافة الأصعدة، لأن النجاح الحقيقي يكون بالعمل معًا.

سنبدأ بالعمل فور استلامنا لمهامنا على التقدم في كافة المجالات والمخططات والمشاريع، وسنحرص على أن يكون عملنا بشفافية تامة ومهنية عالية، لنحقق الأفضل لبلدنا الذي نُحب بإذن الله. . - إلى هنا ما جاء بتصريح رئيس المجلس منير شبلي.




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