المتابعة, تتظاهر, قبالة, سجن, الدامون, تضامنا, مع, الأسيرات,

تظاهر ممثلو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، قبالة سجن الدامون، تضامنا مع الأسيرات في سجون الاحتلال. وكانت التظاهرة بدعوة من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

وشارك في التظاهرة، رئيس المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، واعضاء كنيست والقيادة في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، وناشطون وناشطات.ورفع المشاركون شعارا مركزية: المعاملة الإنسانية للأسيرات حق تكلفة قواني الأرض وشرائع السماء. كما تم رفع لافتات كتب عليها، الأسيرات الماجدات تاج على رؤوسنا.