الشعبية:, استقالة, ليبرمان, نتيجة, للفشل, في, هزيمة, المقاومة,

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أنّ استقالة أفيغدور ليبرمان، نتاجٌ لقدرة المقاومة على الصمود في وجه العدوان وفي عدم تمكّن المؤسسة العسكرية والسياسية الاسرائيلية من هزيمة المقاومة أو فرض شروطها عليها.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، إنّ استقالة ليبرمان تعكس هروبًا من المسؤولية التي تحمّلها سواء في فشل العملية الأمنية المعقدة في خانيونس أو فشل العدوان على غزة.وأضاف الغول، إنّ الاستقالة لها علاقة بأوضاع داخلية تعيشها حكومة الاحتلال، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات، ورأى أنّ "ليبرمان يريد القفز من سفينة الحكومة التي تعاني من أزماتٍ عميقة، ليظهر وكأنه العنصر الأكثر تشددًا في التعامل مع الفلسطينيين".ورأى أنها تأتي مع تشكل حالة جماهيرية داخل كيان الاحتلال، والتي خرجت فيها الجماهير مستاءة من نتائج العدوان الأخير.وحذّر الغول من إقدام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على عملٍ عنيف ضد قطاع غزّة، ضمن خياراته الحالية في الهروب من الأزمة، أو استغلال أي حدث كمبرر لخوض عدوان أوسع من الأخير على القطاع، حتى يكسب موقفًا أمام جمهور المستوطنين.