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اصابة خطيرة لشاب اثر تعرضه للطعن خلال شجار في طمرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب باصابات خطيرة اثر تعرضه للطعن اليوم الاربعاء خلال شجار في احد احياء مدينة طمرة .



هذا وقد وصل لمكان الحادث طاقم الزهراوي الطبي ونقل المصاب للمستشفى .



 قوات كبيرة من الشرطة  وصلت لمكان الحادث وباشرت التحقيق .




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