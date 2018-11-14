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شبهات لاضرام نار متعمد بسيارة عضو الكنيست حاج يحيى



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اشارت الشرطة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء ان التحقيقات الاولية في ملابسات حادثة احتراق سيارة عضو الكنيست الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى امام منزله في الطيبة فجر امس الثلاثاء , تشير الى ان الحادث بفعل فاعل ومتعمد .



واكدت الشرطة انها باشرت التحقيق في ملابسات الحريق .


والى ذلك فقد تم تشكيل طاقم خاص من قبل سلطة الاطفاء للتحقيق في ملابسات الحريق الذي اسفر عن اضرار جسيمة في السيارة .


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