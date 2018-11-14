شبهات, لاضرام, نار, متعمد, بسيارة, عضو, الكنيست, حاج, يحيى,

اشارت الشرطة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء ان التحقيقات الاولية في ملابسات حادثة احتراق سيارة عضو الكنيست الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى امام منزله في الطيبة فجر امس الثلاثاء , تشير الى ان الحادث بفعل فاعل ومتعمد .

واكدت الشرطة انها باشرت التحقيق في ملابسات الحريق .والى ذلك فقد تم تشكيل طاقم خاص من قبل سلطة الاطفاء للتحقيق في ملابسات الحريق الذي اسفر عن اضرار جسيمة في السيارة .