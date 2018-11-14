شاهدوا - حجم الدمار جراء القصق على غزة ...صور وارقام

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحساينة أن التقديرات الأولية للأضرار بعد الزيارات الميدانية للمباني بلغت 80 وحدة سكنية هدم كلي و 50 وحدة سكنية أضرار جزئية بالغة و750أضرار جزئية طفيفة ومتوسطة مبينا ان نسبة من الأضرار تركزت في محافظة غزة.

وقال الوزير الحساينة في بيان أنه بتوجيهات عليا من رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله شرعت آليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع بإزالة الأجزاء الآيلة للسقوط في المباني المدمرة وفتح الشوارع كما وقد شرعت طواقم الوزارة بعمليات الحصر الأولي للأضرار التي لحقت بالمنشآت السكنية" .وركزت اسرائيل ضرباتها الجوية في تدمير عدد من منازل المواطنين والابراج السكينة والمنشأت المدنية حيث قصفت أكثر من ثماني بنايات وأبراج سكنية.واستهدفت الضربات الجوية الاسرائيلية منزلا لعائلة ضهير شمال رفح، ومنزلا لعائلة البريم في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس، بالإضافة الى استهداف المبنى الرئيس لفضائية الاقصى بمنطقة الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، واستهداف مبنى عمارة الرحمة بشارع العيون في مدينة غزة، والتي تعود لشبكة الاقصى الإعلامية، ومنزلا يعود لعائلة العايدي بالشيخ رضوان، واستهداف فندق الأمل بمنطقة الشاطئ غرب مدينة غزة، وقصف أكاديمية فلسطين في محيط موقع أنصار الحكومي وسط مدينة غزة، واستهداف بناية تعود لعائلة اليازجي في محيط مطعم بالميرا وسط مدينة غزة.