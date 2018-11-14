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غادة عبد الرازق تتراجع عن قرارها وتستعد لرمضان 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ خبراً ساراً لجمهورها، فبعدما اشارت في تصريحات سابقة الى انها لن تطل في رمضان المقبل، يبدو أن عبد الرازق بدلت رأيها وستكون حاضرة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.



عبد الرازق زفت الخبر لمحبيها، حينما اشارت الى أنها تقرأ سيناريو عمل درامي عرض عليها مؤخراً، ومن المقرر أن تتخذ قرارها النهائي بالموافقة عليه أو رفضه خلال 15 يوماً.


وشددت عبد الرازق انها ستوافق على العمل اذا كان سيقدمها في رمضان بدور جديد ومختلف عما ظهرت به في السنوات الماضية.


يذكر ان عبد الرازق أطلت في رمضان الماضي في مسلسل "ضد مجهول" وحققت من خلاله نجاحات كبيرة.




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