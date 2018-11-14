الناصرة - وفاة اخلاص حسين محمد مرعي (شعبي

بسم الله الرحمن الرحيمآل شعبي وآل حسين (بارون) وأنسبائهم وأقربائهم في الناصرة والخارج ينعون اليكم بمزيد من الأسى والحزن وفاة المرحومة اخلاص حسين محمد مرعي (شعبي) - أم عمارعن عمر ناهز 57 عاما.

وتم تشييع جثمانها الطاهر اليوم الأربعاء عند صلاة الظهر من بيت زوجها الكائن في حي جبل حمودة في الناصرة، حيث تمت الصلاة عليه في مسجد الصديق ومن ثم وريت الثرى في المقبرة الجديدةتقبل التعازي يوم الأربعاء في بيت زوجها أبو عمار في حي جبل حمودة في الناصرة، كما تقبل التعازي في يومي الخميس والجمعة في قاعة الباشوات في حي خلة الدير، والختمة مساء الجمعة بعد صلاة العشاء.انا لله وانا اليه لراجعون