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أيمن عودة : شارون، رفائيل ايتان، زئيفي... والآن ليبرمان. كلّهم عبروا، وشعبنا باقٍ!



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عقب النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة على استقالة وزير "الأمن" أفيغدور ليبرمان بأن على حكومة اليمين العنصرية المتطرفة أن تحذوا حذوه وتستقيل إلى غير رجعة. هذه حكومة المتطرفين، العنصريين ودعاة الحرب. علينا أن نواجه سياسات الحكومة اليمينة التي تتاجر في حياة شعبنا الفلسطيني. مطلب الساعة هو السعي لتغيير هذه الحكومة الأشد خطرًا. وقال عودة: أرئيل شارون، رفائيل ايتان، رحبعام زئيفي... والآن ليبرمان. كلّهم عبروا، ونحن هنا باقون."


عودة: نتنياهو سيعزز علاقاته مع الخليج ومع السعودية بالأساس.


وانهى عودة: " المحتل وضع ذيله بين رجليه مستسلمًا امام الشعب الفلسطيني في غزة. ولكن نتنياهو بالأساس يعمل من اجل مصلحته الكبرى، وهي سعيه للتطبيع مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية. فهو يريد هدوءًا في هذه المرحلة حتى يتمكن من الاستمرار في مساعيه وانجازاته التطبيعية غير المسبوقة. ولكننا نؤكد ان القضية الأساسية هي قضية فلسطين وليس كما يريد نتنياهو والسعودية."
أيمن عودة : شارون، رفائيل ايتان، زئيفي... والآن ليبرمان. كلّهم عبروا، وشعبنا باقٍ!




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